Владимир Зеленский отметил госнаградами 202 защитников Украины

Президент отметил наградами тех, кто служит в ВСУ, ГУР, СБУ и Национальной гвардии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами тех, кто защищает независимость и территориальную целостность украинского государства.

Об этом он сообщил во время обращения.

Всего президент отметил наградами 202 защитников Украины. Среди них — 186 военнослужащих ВСУ, 13 – ГУР, двое работников СБУ и один служащий в Национальной гвардии.

"Уже традиционно перед вечерним обращением я подписал указ о награждении наших защитников. 186 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. 13 военнослужащих Главного управления разведки. Два работника Службы безопасности Украины. И один боец Национальной гвардии", — отметил Зеленский.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 16 апреля

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что провел 16 апреля совещание об восстановлении городов и поставил задачу на первом этапе обеспечить временным жильем переселенцев, чьи дома были разрушены в войне.

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