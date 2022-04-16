Зеленский сказал, какое будущее ждет украинцев после войны

Президент подчеркнул, что украинцы борются ради будущего.

В Украине идет 52-й день войны. Российские оккупанты враждебно вторглись на территорию суверенного государства, но украинские защитники дают им достойный отпор.

В своем видеообращении Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы борются за свое будущее.

"Свободный народ самой прекрасной страны! Страны, у которой есть будущее. Это точно. Это то, что мотивирует нас бороться сейчас. На поле боя и круглосуточно на дипломатическом, информационном и экономическом фронтах. Это то, что позволяет планировать жизнь после войны. Наше украинское свободное, суверенное и демократическое будущее. Обязательно – мирное. Обязательно – с развитием", — подчеркнул главнокомандующий.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 16 апреля

Напомним, в этом же видеообращении Владимир Зеленский назвал ключевые задачи в восстановлении украинских городов, уничтоженных из-за российского вторжения.

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