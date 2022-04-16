Зеленский сообщил о трех этапах обеспечения украинцев жильем

Прежде всего, временным жильем обеспечат переселенцев, потерявших свои дома в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел 16 апреля совещание о восстановлении городов и поставил задачу на первом этапе обеспечить временным жильем переселенцев, чье жилье было разрушено в войне.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 16 апреля.

Зеленский напомнил, что в 2021 году ставил задачу правительству – сделать все, чтобы в этом году можно было обеспечить жильем всех стоящих в очереди ветеранов, а затем – военных. А сейчас президент сообщил о расширении этой задачи на масштаб всего государства. Как результат – будет несколько этапов.

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"Я поставил сегодня задачу, чтобы на первом этапе были обеспечены временным жильем все наши переселенцы. Те, чей дом разрушен войной. Временным пока не восстановим их жилье. Или пока люди не получат компенсацию квадратными метрами или деньгами", — рассказал Зеленский.

На втором этапе – восстановление того, что оккупанты пытались уничтожить – все пострадавшие города и громады.

"А на третьем этапе обеспечиваем жильем всех, кто защищал или защищает сейчас государство, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья так и не имеет", – сказал президент.

Чтобы реализовать этот проект, Зеленский сообщил о привлечении ведущих архитекторов, всего потенциала государства и международной поддержки.

"Добавим участие компаний, государств-партнеров, международных доноров. Абсолютно не сомневаюсь, что нам удастся это сделать. Удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость относительно тех, чье право на жилье было нарушено", — добавил глава государства.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 16 апреля

Напомним, Зеленский также провел совещание о восстановлении разрушенной войной жилой инфраструктуры. На совещании решили, что по всей стране будут возводить модульные городки вместо разрушенных построек

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