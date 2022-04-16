Зеленський повідомив про три етапи забезпечення українців житлом

Перш за все, тимчасовим житлом забезпечать переселенців, які втратили свої домівки у війні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів 16 квітня нараду про відбудову міст та поставив завдання на першому етапі забезпечити тимчасовим житлом переселенців, чиє житло було зруйноване у війні.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 16 квітня

Зеленський нагадав, що 2021 року ставив завдання уряду – зробити все, щоб цьогоріч можна було забезпечити житлом усіх ветеранів, які стояли в черзі, а потім – військових. А зараз президент повідомив про розширення цього завдання на масштаб усієї держави. Як результат – буде кілька етапів.

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"Я поставив сьогодні завдання, щоб на першому етапі були забезпечені тимчасовим житлом усі наші переселенці. Ті, чий дім зруйнований війною. Тимчасовим, поки не відновимо їхнє житло. Або поки люди не отримають компенсацію квадратними метрами чи грошима", – розповів Зеленський.

На другому етапі – відновлення того, що окупанти намагалися знищити – всі міста й громади, які постраждали.

"А на третьому етапі забезпечуємо житлом усіх тих, хто захищав чи захищає зараз державу, хто працював чи працює в інтересах суспільства, а власного житла так і не має", – сказав президент.

Щоб реалізувати цей проєкт, Зеленський повідомив про залучення провідних архітекторів, усього потенціалу держави та міжнародної підтримки.

"Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно не маю сумнівів, що нам вдасться це зробити. Вдасться не тільки відновити зруйноване, а й відновити справедливість щодо тих, чиє право на житло було порушене", – додав голова держави.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 16 квітня

Нагадаємо, Зеленський також провів нараду про відновлення та відбудови зруйнованої війною житлової інфраструктури. На нараді вирішили, що по всій країні зводитимуть модульні містечка замість зруйнованих будівель

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