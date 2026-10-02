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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
2213
Час на прочитання
2 хв

В Україні за смішні гроші продають двоповерховий будинок із ремонтом і меблями: який вигляд він має (відео)

Автор відео запевняє, що оселя має все необхідне — воду, світло, газ та санвузол.

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Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Двоповерховий будинок, який продається за 25 тис. грн

Двоповерховий будинок, який продається за 25 тис. грн / © скриншот з відео

В Україні з’явилося оголошення про продаж двоповерхового будинку площею приблизно 56 кв. м лише за 25 тис. грн. Житло повністю утеплене, має всі комунікації, меблі, побутову техніку та дров’яну піч.

Про продаж будинку повідомили на YouTube-каналі «Товари для дому».

Автор відео розповів про характеристики будинку та його території. Площа житла становить близько 56 кв. м, а земельна ділянка займає шість соток.

У будинку проведено газ, електроенергію та воду, облаштовано септик. Також встановлено металопластикові вікна та є дров’яна піч.

Усередині є підігрів води і санвузол. Біля входу розташовано коридор, поруч — ванна кімната з душовою кабіною, унітазом і бойлером. Далі розміщено невелику кухню та кімнату з пічним опаленням.

За словами автора ролика, житло укомплектовано необхідними меблями та побутовою технікою. На підлозі постелений лінолеум, стеля перебуває у хорошому стані.

На другому поверсі облаштовано вихід на горище та дві ніші для зберігання речей. У кімнаті є ліжко, телевізор і велика шафа для одягу.

Подвір’я, як видно на відео, має рівну поверхню. На території також є погріб і підсобні приміщення.

Водночас точну адресу будинку автор відео не називає. За додатковою інформацією він радить звертатися до нього особисто.

До слова, український блогер illyakovalchuk придбав стару хату в Карпатах за 13 500 дол. і перетворив її на будинок мрії, витративши на ремонт майже втричі більше, ніж коштувала сама нерухомість. Ця історія завірусилася в соцмережах і стала популярним прикладом альтернативи міській квартирі.

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