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В Україні за смішні гроші продають двоповерховий будинок із ремонтом і меблями: який вигляд він має (відео)
Автор відео запевняє, що оселя має все необхідне — воду, світло, газ та санвузол.
В Україні з’явилося оголошення про продаж двоповерхового будинку площею приблизно 56 кв. м лише за 25 тис. грн. Житло повністю утеплене, має всі комунікації, меблі, побутову техніку та дров’яну піч.
Про продаж будинку повідомили на YouTube-каналі «Товари для дому».
Автор відео розповів про характеристики будинку та його території. Площа житла становить близько 56 кв. м, а земельна ділянка займає шість соток.
У будинку проведено газ, електроенергію та воду, облаштовано септик. Також встановлено металопластикові вікна та є дров’яна піч.
Усередині є підігрів води і санвузол. Біля входу розташовано коридор, поруч — ванна кімната з душовою кабіною, унітазом і бойлером. Далі розміщено невелику кухню та кімнату з пічним опаленням.
За словами автора ролика, житло укомплектовано необхідними меблями та побутовою технікою. На підлозі постелений лінолеум, стеля перебуває у хорошому стані.
На другому поверсі облаштовано вихід на горище та дві ніші для зберігання речей. У кімнаті є ліжко, телевізор і велика шафа для одягу.
Подвір’я, як видно на відео, має рівну поверхню. На території також є погріб і підсобні приміщення.
Водночас точну адресу будинку автор відео не називає. За додатковою інформацією він радить звертатися до нього особисто.
До слова, український блогер illyakovalchuk придбав стару хату в Карпатах за 13 500 дол. і перетворив її на будинок мрії, витративши на ремонт майже втричі більше, ніж коштувала сама нерухомість. Ця історія завірусилася в соцмережах і стала популярним прикладом альтернативи міській квартирі.