Зеленський сказав, яке майбутнє чекає на українців після війни

Зеленський сказав, яке майбутнє чекає на українців після війни

Президент наголосив, що українці боряться заради майбутнього.

В Україні минає 52-й день війни. Російські окупанти вороже вторглися на територію суверенної держави, та українські захисники дають їм гідну відсіч.

У своєму відеозверненні Володимир Зеленський наголосив, що українці боряться за своє майбутнє.

"Вільний народе найпрекраснішої країни! Країни, у якої є майбутнє. Це точно. Це те, що мотивує нас боротися зараз. На полі бою й цілодобово на дипломатичному, інформаційному та економічному фронтах. Це те, що дає нам змогу планувати життя після війни. Наше українське вільне, суверенне й демократичне майбутнє. Обов'язково – мирне. Обов'язково – з розвитком", - наголосив головнокомандувач.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 16 квітня

Нагадаємо, у цьому ж відеозверненні Володимир Зеленський назвав ключові завдання у відбудові українських міст, знищених через російське вторгнення.

Читайте також: