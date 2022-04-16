Ядерна атака з Росії: Арестович заявив, що НАТО втрутиться у війну та закличе Китай приєднатися

Ядерна атака з Росії: Арестович заявив, що НАТО втрутиться у війну та закличе Китай приєднатися

Якщо РФ завдасть ядерного удару по Україні, то російські окупанти почнуть гинути від променевої хвороби в зоні ураження.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що якщо Росія застосує ядерну зброю, то НАТО одразу втрутиться та закличе Китай приєднатися.

Таку думку радник голови ОП висловив в ефірі 24 каналу.

Він розповів, що застосування ядерної зброї передбачає подальший прохід в Україні російських підрозділів. Проте окупанти почнуть гинути від променевої хвороби в зоні ураження.

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"Я уявляю росіян, яких після Чорнобиля заженуть в зону радіоактивного ураження. Навіть якщо вони прийдуть, то куди вони просунуться за дві доби? Вони просто помруть, а решта росіян – не підуть", – заявив Арестович.

На його переконання, у війну одразу втрутиться НАТО та звернеться до Китаю з питанням: "Ви хочете, щоб через цього маньяка припинилося життя всієї цивілізації?".

За словами радника голови ОП, на сьогодні Китай має значний вплив на Росію, оскільки своєю війною Кремль підірвав стратегію торгівлі Пекіну.

Росія може розіграти сценарій з програшем НАТО, аби не програвати Україні, припустив Арестович.

"Тобто заяви про те, що росіяни битимуть по вантажах Альянсу – це може бути стратегія підняття стану до такого, щоб в організації сказати Росії, що ті ж не хочуть ядерної війни, тому мають підписати мирний договір про припинення війни", – розповів радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю. Тож світу треба серйозно до цього готуватися, наприклад – "підписувати папір, затискати їхню економіку так, щоб у них не було навіть думки про це".

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