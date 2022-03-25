Як вижити після ядерного вибуху: 8 порад

ТСН.ua дає 8 порад, які допоможуть вижити після ядерного вибуху.

Порада перша

Якщо у вас є добре обладнане приміщення глибоко під землею, на поверхню краще кілька місяців не підніматися. Там повинне бути все необхідне для життєдіяльності: чиста вода, їжа, медикаменти. Варто запам'ятати, що входить в протирадіаційну аптечку:

Ондансетрон - протиблювотний засіб, який усуває нудоту, необхідний для боротьби з основними проявами первинної реакції при радіаційному впливі.

Калій йодид - для профілактики накопичення радіоактивного йоду в щитовидній залозі.

Радиогардас - для профілактики накопичення в організмі та прискорення виведення з нього радіоізотопів цезію та рубідію.

Порада друга

Якщо у вас немає спеціального приміщення, але ви змогли знайти тимчасовий прихисток від радіації, варто залишатися там доки не спаде друга хвиля радіації і кілька разів не пройде радіаційний дощ. Повинно пройти хоча б кілька днів, а краще місяць. Лише після цього можна вирішувати, чи варто покидати прихисток вам і вашій родині.

Порада третя

Якщо ядерний вибух застав вас в звичайному підвалі, не варто хвилюватися. В такому разі дуже важливо діяти чітко і злагодженно. Швидко закрийте всі щілини та двері (бажано залізними листами) і два-три найближчих дні залишайтеся в підвалі. Від радіації вас це не врятує, але ви зможете перечекати радіоактивний дощ та пил.

Порада четверта

У випадку ядерного вибуху дуже важливо залишатися разом, адже одноосібно не виживе ніхто. Зберіть усю їжу та воду, яка є в людей, що опинилися поряд з вами, та розділіть на рівні невеликі порції на всіх.

Порада п'ята

Щоб мінімізувати відходи життєдіяльності краще нічого не їсти в перший день після ядерного вибуху. Також варто відразу створити окремий куток в підвалі чи в місці тимчасового прихистку, де всі будуть справляти свої природні потреби.

Порада шоста

Якщо ви вже перечекали перші дні в підвалі і вирішили покинути притулок та рухатися в більш безпечне місце, необхідно робити це за вітром (тобто, щоб вітер дув вам у спину). Також не забудьте прикрити нижню частину лицю вологою тканиною, так ви будете вдихати менше радіоактивного пишу і збережете легені.

Порада сьома

Не забудьте взяти з собою одяг з довгими рукавами і каптуром, невеликий запас їжі (вся вона повинна залишатися в герметичній упаковці), респіратор (за можливості противогаз), рукавички, гумові чоботи і захисні окуляри. Коли прибудете в безпечне місце не забудьте це все акуратно зняти, не торкаючись голою шкірою.

Порада восьма

Зона ураження простирається щонайменше на 3-5 кілометрів, саме стільки вам потрібно буде пройти. Під час своєї подорожі не торкайтесь оголеними руками до інших предметів, навіть до звичайної землі.