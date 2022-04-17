Шмигаль про ситуацію в Маріуполі: "Місто все ще не впало"

Шмигаль про ситуацію в Маріуполі: "Місто все ще не впало"

Шмигаль закликав світ допомогти вирішити гуманітарну катастрофу, яка склалася в обложеному місті.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що оборонці Маріуполя відкинули ультиматум російських окупантів здати місто.

Про це голова уряду розповів інтерв'ю ABC News.

Шмигаль наголосив, що "місто досі не впало". За його словами, ЗСУ продовжують захищати Маріуполь. Прем'єр додав, що окупанти не змогли захопити жодне велике українське місто, крім Херсона. "Лише Херсон перебуває під контролем російських збройних сил, але всі інші міста перебувають під контролем України", - сказав він.

Очільник уряду розповів про гуманітарну криз у місті. Він сказав, що у жителів Маріуполя немає ні води, ні їжі, ні тепла, ні електрики. Шмигаль закликав світ допомогти вирішити гуманітарну катастрофу, яка склалася в обложеному місті.

Варто зазначити, окупанти не полишають спроб взяти місто під контроль. У неділю, 17 квітня, вони знову намагалися штурмувати завод "Азовсталь", де перебувають оборонці міста.

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