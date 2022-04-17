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Окупанти обстріляли центр Харкова - фото, подробиці

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Окупанти обстріляли центр Харкова - фото, подробиці

 Харківська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей.

Окупанти обстріляли центр Харкова - постраждали два райони міста, повідомила Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомила пресслужба.

За даними слідства, 17 квітня 2022 року близько 13:25 російські військовослужбовці обстріляли центр Харкова - Київський та Шевченківський райони міста.

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Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей. Щонаймеше 13 мирних мешканців отримали поранення.

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Пошкоджено низку житлових будинків, інститути та об‘єкти інфраструктури міста.

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Досудове розслідування триває.

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Раніше комунальники Харкова здійснювали санітарне очищення вулиць. А з траси M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва вивезли 30 одиниць понівеченого військового та цивільного транспорту, зазначив Тимошенко.

Заступник керівника ОП підкреслив: дороги Харківщини є стратегічними маршрутами для доставки гуманітарних вантажів. Зараз в області дорожники регулярно проводять аварійний ремонт автошляхів, зокрема, у місцях влучання ворожої артилерії.

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