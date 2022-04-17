Окупанти обстріляли центр Харкова - фото, подробиці

Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей.

Окупанти обстріляли центр Харкова - постраждали два райони міста, повідомила Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомила пресслужба.

За даними слідства, 17 квітня 2022 року близько 13:25 російські військовослужбовці обстріляли центр Харкова - Київський та Шевченківський райони міста.

Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей. Щонаймеше 13 мирних мешканців отримали поранення.

Пошкоджено низку житлових будинків, інститути та об‘єкти інфраструктури міста.

Досудове розслідування триває.

Раніше комунальники Харкова здійснювали санітарне очищення вулиць. А з траси M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва вивезли 30 одиниць понівеченого військового та цивільного транспорту, зазначив Тимошенко.

Заступник керівника ОП підкреслив: дороги Харківщини є стратегічними маршрутами для доставки гуманітарних вантажів. Зараз в області дорожники регулярно проводять аварійний ремонт автошляхів, зокрема, у місцях влучання ворожої артилерії.