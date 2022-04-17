Жирнов повідомив, кому поки що не варто повертатися до Києва

Жирнов повідомив, кому поки що не варто повертатися до Києва

Голова військової адміністрації столиці назвав головну умову для безпечного повернення до Києва.

Голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов відповів на запитання, коли можна повертатися до Києва.

Як зазначив військовий в інтерв'ю "Вечірньому Києву", поки що зарано говорити про якісь терміни, оскільки війна ще не закінчилася.

"Все залежатиме від того, як буде складатись оперативна та стратегічна обстановка. Хоча ми розуміємо, що Київ як політичний та економічний центр має жити і певна частина жителів повинна повернутися, але ми просимо сьогодні в першу чергу жінок, дітей, людей літнього віку, які мають де проживати за межами міста — не повертатись, адже є небезпека, як авіаційних та ракетних ударів, так і дій ДРГ противника. Та й загалом противник не відмовився від мети захопити столицю", – зазначив він.

Генерал-майор додав, що головна умова для безпечного повернення до Києва — це закінчення війни. Він додав, що навіть зниження інтенсивності бойових дій так само несе небезпеку.

Нагадаємо, Жирнов пояснив, як вдалося стримати російських окупантів під Києвом. Військовий також поділився, які міста відіграли ключову роль.

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