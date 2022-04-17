Жирнов сообщил, кому пока не стоит возвращаться в Киев

Жирнов сообщил, кому пока не стоит возвращаться в Киев

Глава военной администрации столицы назвал главное условие для безопасного возвращения в Киев.

Глава военной администрации Киева Николай Жирнов ответил на вопрос, когда можно возвращаться в Киев.

Как отметил военный в интервью "Вечернему Киеву", пока рано говорить о каких-то сроках, поскольку война еще не закончилась.

"Все будет зависеть от того, как будет складываться оперативная и стратегическая обстановка. Хотя мы понимаем, что Киев как политический и экономический центр должен жить и определенная часть жителей должна вернуться, но мы просим сегодня в первую очередь женщин, детей, людей пожилого возраста, которые есть где проживать за пределами города — не возвращаться, ведь есть опасность, как авиационных и ракетных ударов, так и действий ДРГ противника. Да и вообще противник не отказался от цели захватить столицу", – отметил он.

Генерал-майор добавил, что главное условие безопасного возвращения в Киев — это окончание войны. Он добавил, что даже снижение интенсивности боевых действий так же несет опасность.

Напомним, Жирнов объяснил, как удалось сдержать российских оккупантов под Киевом. Военный также поделился, какие города сыграли ключевую роль.

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