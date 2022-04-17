Как украинским студентам поступить в европейский университет во время войны

Украинцы могут поступить в европейские вузы, а студенты и преподаватели продолжить обучение или получить работу в Европе во время войны. ТСН рассказывает, как это сделать и на что можно рассчитывать украинским студентам и абитуриентам за рубежом.

Как поступить в европейский университет украинцам

Абитуриентам, которые намерены поступить в вузы в европейской стране, нужно пройти ряд упрощенных процедур. Мы советуем не медлить тем украинцам, которые решили поступить в иностранное высшее образовательное заведение и узнавать, начал ли принимать выбранный вами университет документы. Европа упростила порядок поступления для украинцев, но требования и сроки отличаются в разных образовательных заведениях, поэтому советуем уточнять с университетом напрямую. Многие учебные заведения принимают документы онлайн, таким же образом можно получить решение о зачислении.

Подача документов в учебные заведения за границей

Подача документов для поступления и продолжения обучения проводится в упрощенном порядке. Так польские и австрийские высшие учебные заведения теперь не требуют перевода пакета документов на польский и, соответственно, немецкого языка и заверения таких переводов. Пакет документов отличается в зависимости от выбранного вуза и страны обучения. Для поступления нужнs сертификаты, дипломы, документы подтверждающие статус учащегося, студента, другое.

Плата за обучение

Некоторые европейские университеты позволяют украинцам учиться бесплатно, обучение у других может обойтись в одну-полторы тысячи евро в год или дороже. Так, год обучения в Великобритании может стоить и 13000 евро в год.

Нужно ли знать язык

Несмотря на то, что в большинстве университетов Европы преподают на государственном языке, есть много университетов, где можно учиться на английском. Таковы, например, в Польше, Германии, Греции и других странах.

Проживание в стране обучения

Из-за того, что жилье в восточной части Европы дешевле чем в западной, многие украинцы выбирают именно восточноевропейские вузы. Аренда квартиры или комнаты могут стоить здесь так же как и в Украине.

Бесплатное обучение в Европе

Такие страны, как Польша, Чехия, Словакия, Германия, Австрия, Италия, Греция и Норвегия, выделяют бесплатные бюджетные места, или места за символическую плату для студентов из Украины.

Вы можете поступать в следующие университеты на бесплатной основе, если сдадите тест на знание языка страны:

В некоторых странах, например, в Греции, где обучение иностранцев бесплатно, язык можно изучать на курсах, параллельно с обучением в вузах. Кроме того, есть университеты, выдающие стипендии и покрывающие затраты на изучение языка и обучения в целом. Частные вузы обычно предоставляют только платные места для обучения.

Больше шансов на бесплатное обучение у украинцев с высокими достижениями – таких за радостью берут к себе почти все вузы. Серьезным аргументом могут служить:

Документы об окончании школы или ВУЗы с отличием.

Подтверждение значительных достижений в научной сфере.

Грамоты и награды за призовые места на международных и государственных олимпиадах, конкурсах

Обучение в Польше

Обратившись в польское национальное агентство по вопросам академического обмена, украинские студенты могут получить помощь в поступлении в высшие учебные заведения обучения в Польше уже в этом семестре и не тратить время зря.

Для того чтобы поступить в польский вуз, необходимо получить налоговый идентификатор PESEL. Фактически PESEL предоставляет статус временного убежища и возможность учиться. Такой идентификатор может быть получен в любой стране Европейского Союза, в каждой стране он называется по-разному. В случае его получения вы сможете бесплатно учиться в государственных польских вузах и оформить заявление на стипендию и студенческий кредит. В частных учебных заведениях возможность учиться бесплатно не предусмотрена.

Кроме того, после окончания 9 класса можно поступить в польский лицей или техникум. По окончании этих заведений необходимо сдавать экзамены и можно поступать в местные вузы.

Обучение в Германии и Австрии

Едва ли не самым сложным, пожалуй, является поступление в высшие заведения Германии, ведь немецкие вузы задают высокую планку даже для своих абитуриентов. Обычно для поступления в немецкий вуз необходимо проучиться хотя бы год в Германии в школе, колледже, или пройти довышевскую подготовку такого же срока. Колледжей, готовящих к поступлению, здесь очень мало. Для абитуриентов из Украины создаются дополнительные места, существует ряд послаблений. Помогают и единовременными выплатами для студентов, и работой для украинских ученых.

Если вы беженец из Украины и намерены учиться в Германии, можете обратиться в академическую службу обменов DAAD, которая недавно приняла программу помощи беженцам. Эта программа предусматривает поддержку украинских абитуриентов и студентов, различные виды помощи, в том числе предоставление стипендий для студентов из Украины, которые уже учатся в Германии.

В Австрии в ряде университетов также упростили требования для поступления украинцев. Как отмечалось выше, отменили требования к переводу документов, упростили или отменили ряд сложных бюрократических процедур, которые часто были препятствием для поступления в австрийские вузы. Венский университет продлил набор студентов до 30 апреля, учиться можно как на немецком, так и на английском языках.

Полезные ссылки для украинцев, изъявивших желание учиться за границей

Приводим полезные ссылки, которые позволяют вам найти помощь, определиться с выбором университета и получить гранты на обучение.

Программа обмена Erasmus+ позволяет получить грант на обучение. На сайте вы сможете отыскать информацию о доступных для студентов программах. Предпочтение отдается мотивированным студентам с достижениями в обучении и знанием иностранного языка.

Инициатива Немецких Университетов – здесь помогают студентам из Украины вакантными учебными местами в немецких университетах.

Studyinaustria.at – информация о системе образования Австрии, инструкциям для студентов и ученых из Украины, как продолжить обучение в австрийских университетах.

Ресурс Chevening позволяет поступить на 2023/2024 учебные годы на обучение в Великобританию. Программа направлена ​​на помощь в получении стипендий для студентов, которые могут учиться в течение года на магистратуре.

Страница в Twitter Support to Ukrainian Higher Education and Research помогает беженцам из Украины с обучением за рубежом.

Читайте также:

ЗНО 2022 року - як буде проводитись в умовах воєнного стану (оновлено)

Вступ 2022 - що чекає на абітурієнтів під час війни