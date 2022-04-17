Данилко вспомнил, как ему в первые дни войны позвонила Вайкуле: "Я испытывал испуг"

Артист рассказал, кто его поддержал из российских знаменитостей.

Украинский артист и автор Верки Сердючки Андрей Данилко рассказал, кто из артистов РФ его поддержал.

В общем, шоумен признается, что он еще до начала войны мало с кем общался с России. Он пытался держаться в стороне от российских артистов. Впрочем, с кем же общался Данилко, все они уже покинули территорию РФ.

Андрей Данилко / УНИАН

"Все, с кем я общаюсь более-менее, все уехали, я имею в виду из артистов, они все уехали. У меня всегда были отстраненные отношения, я очень радовался, что живу в Киеве. Я не входил в тусовку эту. Конечно, я многих знал, но это кроме "добрый день, до свидания" без всяких продолжений. Меня всегда это смущало, я чувствовал повышенный интерес к себе. Всегда придумывал отмазки, я не тусовочный человек, поэтому у меня и друзей таки не было", – признался Андрей Данилко интервью Алексею Суханову в рамках проекта "Говорит Україна".

Андрей Данилко рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ему позвонила по телефону Лайма Вайкуле. Артист признается, что чувствовал во время разговора с певицей заботу и волнение. Также Андрея Данилко поддержала и Нино Катамадзе.

Лайма Вайкуле / instagram.com/laima_vaikule_official

"Мне звонила в первые дни и это была такая… Я чувствовал испуг какой-то, заботу, это Лайма Вайкуле. Она говорит: "Андрюша, приезжай. Если нужна какая-нибудь помощь". Нино Катамадзе. Были люди, но не могу их называть", — добавил Данилко.

А вот Пугачева и Киркоров, с которыми артист давно общался и которые в свое время поддерживали певца, решили не связываться с ним. Впрочем, Данилко подчеркнул, что ему даже лучше, что они ему не звонят. А что касается Киркорова, то исполнитель считает, что так даже лучше, что он молчит о войне, а не говорит как Басков.

Филипп Киркоров / instagram.com/fkirkorov

"Мне лучше без звонков. Что они скажут? Конкретно звонков от знаменитостей не было, если брать того же Филиппа, то он вероятно находится в ситуации растерянности, не знания, что делать, я так думаю. Знаю его ситуацию. Лучше пусть он молчит, чем говорит, как говорит Басков", — добавил Данилко.

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