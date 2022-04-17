Леся Никитюк поселила в своем доме почти 60 переселенцев и их питомцев

Ведущая предоставила беженцам свой дом в Хмельницком.

Популярная телеведущая Леся Никитюк не только помогает вынужденным переселенцам из городов, где идут активные боевые действия в волонтерском центре, но и предоставила им свой дом в Хмельницком.

Как рассказала звезда в интервью Славе Демину, в своем доме знаменитость приютила почти 60 беженцев. Как отметила Никитюк, она даже опоздала на интервью на 15 минут, поскольку убирала дома.

"Дома жили около 60 человек и почти 18 собак, кошек, морских свинок и так далее. Мама просто не выгребает таких объемов, а я постоянно в приюте для переселенцев. Мы постоянно что-нибудь грузим, загружаем, разгружаем, собираем продукты питания, гуманитарку, отправляем. То есть здесь такой конвейер", – поделилась звезда.

Леся подчеркнула, что всегда пиарила свой родной город и не зря, поскольку всегда знала, какие там хорошие люди. Ведущая добавила, что и во время полномасштабной войны хмельничане максимально помогают людям.

"Мне постоянно в комментах упрекали: "Что ты про тот Хмельницкий?". Вот такой крутой Хмельницкий. Этот город сейчас транзитная зона. Минимум 143 тысяч человек в день заезжает или проездом, или остается на ночь-две, разъезжается какая-то часть остается здесь. По 3-5 тысяч детей каждый день устраивается в наши школы. Более 100 временных приютов для переселенцев только в Хмельницком и еще столько в области", — отметила звезда.

Напомним, Леся Никитюк потролила утопленную "Москву" в новом треке. Юмористка перепела композицию из мультфильма "В синем море, в белой пене".

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