Солист O.Torvald Женя Галич наконец-то вступил в ряды ВСУ

Раньше артист волонтерил.

Известный украинский певец, лидер группы O.Torvald Женя Галич вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили коллеги артиста на странице коллектива в Instagram. В фотоблоге появился снимок, на котором исполнитель позирует в форме и с оружием в руках.

O.Torvald Женя Галич / instagram.com/otorvald

"Женя присоединился к рядам ВСУ! Надавай там оркам по зубам!" – призывали артисты.

Заметим, что с начала полномасштабной войны Галич пытался вступить в территориальную оборону и ВСУ. Впрочем, по его словам, певцу "не давали в руки автомат". Поэтому звезда волонтерил.

Напомним, Лидер группы Green Grey, обвиняемый в пророссийских взглядах, пошел защищать Украину. Андрей Яценко будет защищать родную землю от врага.

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