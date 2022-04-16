Потап вспомнил слова Кузьмы о войне в Украине: "Андрюха был прав"

Рэпер поделился архивным интервью Андрея Кузьменко.

Известный украинский рэпер и продюсер Потап вспомнил слова покойного музыканта Кузьмы Скрябина о войне в Украине.

На своей странице в Instagram ПТП разместил архивное интервью Андрея Кузьменко, где легендарный певец говорит о боевых действиях на востоке и власти.

"Я бы пожелал нам всем одного, чтобы наконец-то появился хоть один президент патриот этой страны. Потому что все, кто были, и все их окружение, были тотальными ворами, мошенниками и бандитами. Они разворовали все, привели страну к войне и нам ее расхлебывать, потому что у них стоят заправленные самолеты, они в нужный момент чемоданы загрузят и свалят, а мы тогда будем расхлебывать... И потому, наверное, еще одно надо сказать, чтобы не забывать о том, что эта война уже давно пришла. То, что ее нет здесь, не значит, что ее нет. Она есть потому, что люди гибнут и из Кривого Рога, и со Львова, и из Николаева, и из Чернигова. Отовсюду. А огромное количество людей в Украине делает вид, что ничего не изменилось", – говорит в ролике Кузьма.

Со своей стороны Алексей Потапенко прокомментировал ролик так: "Андрюха был прав…".

В комментариях фолловеры артиста признались, что очень скучают по Кузьме.

Как же его сейчас не хватает

Какой хороший мужчина был. Честный, добрый, настоящий патриот… Кузьма, у нас наконец-то есть такой президент, надеюсь, ты все видишь там

Тот, кто писал песни и всегда был прав, украинский проповедник

Он понимал больше, чем мы. Жаль, что его нет с нами сейчас

Большой был человек. Вечная память

Напомним, 2 февраля в 2015 году Андрей Кузьменко погиб в ДТП вблизи села Лозоватка под Кривым Рогом. От полученных травм звезда погиб на месте происшествия.

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