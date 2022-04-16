Потап пригадав слова Кузьми про війну в Україні: "Андрюха мав рацію"

Репер поділився архівним інтерв'ю Андрія Кузьменка.

Відомий український репер та продюсер Потап пригадав слова покійного музиканта Кузьми Скрябіна про війну в Україні.

На своїй сторінці в Instagram ПТП розмістив архівне інтерв'ю Андрія Кузьменка, де легендарний співак говорить про бойові дії на сході та владу.

"Я би побажав нам усім одного, щоб нарешті з'явився хоч один президент патріот цієї країни. Тому що всі, хто були, і все їхнє оточення, були тотальними злодіями, шахраями та бандитами. Вони розікрали все, привели країну до війни і нам її розхльобувати, бо в них стоять заправлені літаки, вони в потрібний момент валізи завантажать і звалять, а ми тоді розхльобуватимемо. І тому, напевно, ще одне треба сказати, щоб не забувати про те, що ця війна вже давно прийшла. Те, що її немає тут, не означає, що її немає. Вона є тому, що люди гинуть і з Кривого Рогу, і зі Львова, і з Миколаєва, і з Чернігова. Звідусіль. А величезна кількість людей в Україні вдає, що нічого не змінилося”, - говорить у ролику Кузьма.

Зі свого боку, Олексій Потапенко прокоментував ролик так: "Андрюха мав рацію…".

У коментарях фоловери артиста зізналися, що дуже сумують за Кузьмою.

Як же його зараз не вистачає

Який файний чоловік був. Чесний, добрий, справжній патріот… Кузьма, в нас нарешті є такий президент, сподіваюсь, ти все бачиш там

Той, хто писав пiснi i завжди був правий, український проповідник

Він розумів більше, ніж ми. Шкода, що його нема з нами зараз

Велика була людина. Вічна пам'ять

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко загинув у ДТП поблизу села Лозуватка під Кривим Рогом. Від отриманих травм зірка загинув на місці події.

Читайте також: