Легендарний П'єр Рішар звернувся до Путіна: "Продовжувати це – огидно"

Зірка зізнався, що переглядаючи фото і відео з України, його переповнюють емоції.

Легендарний французький актор П'єр Рішар записав відеозвернення до російського президента Путіна.

У своєму зверненні зірка зізнався, що його "розриває на частини від того, як РФ вторглася в Україну": "І "вторглася" – це слабо сказано", - додав Рішар.

"Це вторгнення, яке перетворилося на масові вбивства, я б навіть сказав у варварство, настільки, що я впевнений, нема нічого, що б могло виправдати вбивства жінок, дітей і мирних мешканців – це просто жахливо", - сказав артист.

П'єр Рішар зазначив, що щовечора переглядає новини з фото і відео з України і його переповнюють емоції. Також актор висловив захоплення українським президентом та всім українським народом, їхньою сміливістю і духом протистояння.

"Я не втрачаю надії, що це все закінчиться якомога скоріше, оскільки продовжувати просто огидно", - наголосив Рішар.

Читайте також: