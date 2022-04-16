Легендарный Пьер Ришар обратился к Путину: "Продолжать это – омерзительно"

Звезда признался, что, просматривая фото и видео из Украины, его переполняют эмоции.

Легендарный французский актер Пьер Ришар записал видеообращение к российскому президенту Путину.

В своем обращении звезда признался, что его "разрывает на части от того, как РФ вторглась в Украину": "И "вторглась" – это слабо сказано", — добавил Ришар.

"Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства, я бы даже сказал в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей – это просто чудовищно", — сказал артист.

Пьер Ришар отметил, что каждый вечер просматривает новости с фото и видео из Украины и его переполняют эмоции. Также актер выразил восхищение украинским президентом и всем украинским народом, их смелостью и духом противостояния.

"Я не теряю надежды, что это все закончится как можно скорее, поскольку продолжать это простоомерзительно", — подчеркнул Ришар.

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