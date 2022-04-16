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Соліст O.Torvald Женя Галич нарешті вступив до лав ЗСУ

Соліст O.Torvald Женя Галич нарешті вступив до лав ЗСУ

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Соліст O.Torvald Женя Галич нарешті вступив до лав ЗСУ

O.Torvald Женя Галич / instagram.com/otorvald

Раніше артист волонтерив.

Відомий український співак, лідер гурту O.Torvald Женя Галич вступив до лав Збройних сил України.

Про це повідомили колеги артиста на сторінці колективу в Instagram. У фотоблогу з’явився знімок, на якому виконавець позує у формі та зі зброєю в руках.

O.Torvald Женя Галич / © instagram.com/otorvald
O.Torvald Женя Галич / instagram.com/otorvald

"Женя приєднався до лав ЗСУ! Надавай там оркам по зубах!" – закликали артисти.

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни Галич намагався вступити до територіальної оборони та ЗСУ. Втім, за його словами, співаку "не давали до рук автомат". Тому зірка волонтерив.

Нагадаємо, Лідер гурту Green Grey, який звинувачували у проросійських поглядах, пішов захищати Україну. Андрій Яценко боронитиме рідну землю від ворога.

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