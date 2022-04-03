ЗНО 2022 року - як буде проводитись в умовах воєнного стану

ЗНО 2022 року - як буде проводитись в умовах воєнного стану

Верхована Рада України затвердила зміни щодо проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання. ТСН.ua розповідає в якому форматі проводитиметься ЗНО, які тексти будуть, як буде оцінюваться тестування

Через війну України з Росією ЗНО буде проведено в спрошеному форматі. Верховна рада ухвалила відповідний законопроєкт № 7132.

Які тести треба буде здавати, який формат проведення ЗНО, як зареєструватись на ЗНО розповів на пресконеференції 1 квітня 2022 року гоголова МОН Сергій Шкарлет.

Які тексти будуть складати у 2022 році випускники шкіл України? Як вони будуть оцінюватися

Вступники цього року будуть складати один мультипредметний тест, який складатиметься з трьох предметів: української мови, (без завдань з української літератури), математики та історії України. Всього буде 60 завдань, які треба буде виконати за 80 хвилин. Чому обрали саме ці три предмети? Тому що всі вони вивчаються у приблизно однакових умовах, - відповів Сергій Шкарлет. Оцінюватись мультидисциплінарний тест буде відповідно чинним програмам ЗНО, результат по кожному предмету подаватиметься у тестових балах за шкалою 100-200.

Яким чином буде проводиться тестування

Як і в минулі роки формат проведення тестування - офлайн. На питання, чому ЗНО не будуть проводити онлайн голова профільного комітету ВР Сергій Бабак зазначив, що у випадку онлайн формату може бути значне технічне перенавантаження і проблеми з автентифікацією дитини. Випускники повинні будуть прийти до визначеного в районі місця проживання або місця тимчасового перебування центру тестування.

Через загрозу повітряних тривог у різних регіонах, тестування проводитиметься в різні дні. За словами голови комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Сергія Бабака на проходження тесту випускники матимуть мінімум 10 днів і це без урахування можливої додаткової сесії. Якщо хтось не зможе прийти на ЗНО сьогодні, зможе це зробити наступного разу.

Кожного разу варіанти тестів будуть різними. Залежно від кількості днів буде і кількість варіантів. Наприклад, якщо випускники складатимуть тести 10 днів, значить буде і 10 варіантів тестів.

Як буде забезпечена безпека під час тестування

Під час повітряної тривоги проведення загального тесту буде призупинено, а його учасники перейдуть у безпечне місце. Після закінчення тривоги випускники зможуть повернутися до тестування.

Як зареєструватися на ЗНО

Випускники, які планують вступати до вищих навчальних закладів у 2022 році, повинні зареєструватися на ЗНО до 9 квітня, створити реєстраційну картку та віддати її керівнику закладу освіти або надіслати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Створити картку можна за посиланням. У випадку, якщо випускник через якісь причини не встиг роздрукувати, передати чи надіслати документи до 9 квітня, оформлення реєстраційної картки буде достатньо.

Чи зможуть випускники з окупованих територій складати ЗНО

За словами Сергія Шкарлета на сьогодні на тимчасово окупованих територіях через небезпеку для життя не можливо складати тести. Таким дітям потрібно переїхати на підконтрольну територію. Саме для цього будуть запроваджені додаткові та спеціальні сесії. Такі сесії, планується, будуть проведені навіть на території Західної Європи.