ВНО 2022 - как будет проводиться в условиях военного положения

Верховная Рада Украины утвердила изменения по проведению в 2022 году внешнего независимого оценивания. ТСН.ua рассказывает в каком формате будет проводиться ЗНО, какие тексты будут, как будет оцениваться тестирование

Из-за войны Украина с Россией ВНО вєтом году будет проведен в упрощенном формате. Верховная рада приняла соответствующий законопроект № 7132.

Какие тесты нужно будет сдавать, какой формат проведения ВНО, как зарегистрироваться на ВНО рассказал на пресс-конференции 1 апреля 2022 года председатель МОН Сергей Шкарлет.

Какие тексты будут сдавать на ВНО в 2022 году выпускники школ Украины? Как они будут оцениваться

Поступающие в этом году будут сдавать один предмет, который будет состоять из трех предметов: украинского языка, (без заданий по украинской литературе), математики и истории Украины. Всего будет 60 заданий, которые нужно будет выполнить за 80 минут. Почему выбрали эти три предмета? Потому что все они изучаются примерно в одинаковых условиях, - ответил Сергей Шкарлет. Оцениваться мультидисциплинарный тест будет в соответствии с действующими программами ЗНО, результат по каждому предмету будет подаваться в тестовых баллах по шкале 100-200.

Каким образом будет проводиться тестирование

Как и в прошлые годы формат проведения тестирования – офлайн. На вопрос, почему ВНО не будут проводить онлайн глава профильного комитета ВР Сергей Бабак отметил, что в случае онлайн формата может быть значительная техническая перегрузка и проблемы с аутентификацией детей. Поєтому выпускники должны будут прийти к определенному в районе месту жительства или месту временного пребывания центру тестирования.

Из-за угрозы воздушных тревог в разных регионах, тестирование будет проводиться в разные дни. По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Сергея Бабака на прохождение теста выпускники будут иметь минимум 10 дней и это без учета возможных дополнительных сессий. Если кто-то не сможет прийти на ВНО сегодня, сможет это сделать в следующий раз.

Каждый раз варианты тестов будут разными. В зависимости от количества дней будет и количество вариантов. Например, если выпускники будут сдавать тесты 10 дней, значит будет и 10 вариантов тестов.

Как будет обеспечена безопасность во время тестирования

Во время воздушной тревоги проведение общего теста будет приостановлено, а его участники перейдут в безопасное место. После окончания тревоги выпускники смогут вернуться к тестированию.

Как зарегистрироваться на ВНО

Выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения в 2022 году, должны зарегистрироваться на ВНО до 9 апреля, создать регистрационную карточку и отдать ее руководителю учебного заведения или прислать в соответствующий региональный центр оценки качества образования. Создать карту можно по ссылке. В случае, если выпускник по каким-то причинам не успел распечатать, передать или отправить документы до 9 апреля, оформление регистрационной карты будет достаточно.

Смогут ли выпускники с оккупированных территорий сдавать ВНО

По словам Сергея Шкарлета, сегодня на временно оккупированных территориях из-за опасности для жизни невозможно сдавать тесты. Таким детям следует переехать на подконтрольную территорию. Именно для этого будут введены дополнительные и специальные сессии. Такие сессии, планируется, будут проведены даже на территории Западной Европы.