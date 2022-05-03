5 польских фильмов, которые стоит посмотреть

Польша одна из многих стран, которые очень активно помогают нашей стране во время воны.

3 мая, когда соседнее государство празднует День конституции, мы решили немного рассказать вам о культуре этой страны и собрали подборку из пяти фильмов, созданных в Польше. Возможно одна из этих картин разнообразит ваш вечер сегодня.

"Холодная война"

Картина рассказывает о послевоенной Польше и отношениях дирижера Виктора и девушки Зули. На пути их романа встает как политика и их личные разногласия.

"Три цвета"

Эта работа является трилогией, включающей в себя три фильма: "Три цвета: Синий", "Три цвета: Белый", "Три цвета: Красный", однако, они стали настолько культовыми для режиссера Кшиштофа Кеслевского, что посмотреть их нужно все вместе.

"Сверхновая"

Эта картина, рассказывает о нескольких часах жизни сельской общины. Главный герой фильма - Михаил - алкоголик у жизни которого случается страшная трагедия. В фильме показано состояние человека в пограничной ситуации и ставит вопросы о природе случайности и судьбы.

"Тело Христово"

20-летний заключенный Даниэль, воспользовавшись случаем, он выдает себя за выпускника семинарии и занимает место заболевшего священнослужителя в приходе небольшого провинциального городка.

"Ида"

Этот черно-белый польский фильм рассказывает о девушке по имени Анна, которая узнает, что на самом деле ее имя Ида Лебенштейн и ее биологические родители, евреи, которые были убиты во время войны. Узнавшая правду девушка решает найти их могилы.

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