15 сериалов, которые продолжат в 2022 году

В 2022 году на экраны вернется с новыми сезонами много отличных сериалов, которые многие смотрели ранее. Предлагаем ознакомиться с тем, чем нас будут радовать шоуранеры.

1. "Эйфория", второй сезон, с 10 января

Это откровенная молодежная драма в формате мини-сериала, где главные герои познают жизнь через наркотики, секс, травмы и соцсети. В центре сериала - 17-летняя девушка по имени Ру Беннетт, которую сыграла Зендея. Девушка, зависима от наркотиков и вечеринок, провела реабилитацию в клинике, но опять возвращается к прежним привычкам. Второй сезон зрители увидят уже в этом январе.

2. "Удивительная миссис Мейзел", четвертый сезон, с 18 февраля

Героиня сериала Мидж - домохозяйка из 1950-х, которая вместо роли примерной жены и матери выбрала карьеру стендап-комика. Она находит агента и начинает выступать в различных барах, перед концертами и стендап-вечерах. Так у женщины появляется совершенно новая жизнь, которую она пытается совмещать с воспитанием детей. Этой зимой зрители увидят уже четвертый сезон этого сериала.

3. "Озарк", четвертый сезон, c 21 января

Эта долгожданная криминальная драма тоже ввернется на экраны зимой 2022 года с четвертым сезоном. В центре сюжета сериала отец семейства, который имеет серьезные проблемы с законом, поэтому убегает из Чикаго в городок Озарк штата Миссури.

4. "Убивая Еву", четвертый сезон, с 27 февраля

История о жестокой киллерше Вилланель и детективе Еве Поластри получит продолжение в виде четвертого сезона. Сериал рассказывает историю о том, как агент из MI5 пытается выследить преступницу, а также загадочную организацию, которая поручает ей задания.

5. "Бриджертоны", второй сезон, с 25 марта

Нашумевший сериал от Netflix получил такой успех среди публики, что безусловно был быстро продлен на второй сезон. В основе истории четверо братьев и четыре сестры из семьи Бриджертонов, которые начинают свою жизнь в высшем обществе. Цель семейства - выдать замуж старшую дочь, Дафну.

6. "Очень странные дела", четвертый сезон

Точная дата премьеры сериала пока неизвестна, кроме того, что увидим мы загадочные приключения детей летом 2022 года. Известно, что сезон не станет для сериала последним.

В центре сюжета история об исчезновении мальчика из маленького городка, которая раскрывает группе детей и родителей секреты связанные с тайными экспериментами, ужасными сверхъестественными силами и странной маленькой девочкой.

7. "Корона", пятый сезон, осень

Пятый сезон сериала выйдет на экраны в ноябре 2022 года и станет заключным. В этой часте зрителям расскажут о жизни и правлении королевы Елизаветы II в 1990-х годы, и в центре сюжета может оказаться развод принца Чарльза и леди Дианы, а также трагическая смерть принцессы в Париже. Роль Елизаветы в пятом сезоне сыграет Имельда Стонтон.

8. "Барри", третий сезон, в марте

Комедийный сериал о Барри - бывший морпехе и некудышнем киллере, который однажды отправляется выполнять заказ в Лос-Анджелес, но по воле случая оказывается на курсах актерского мастерства. Вдохновившись творчеством герой решает стать артистом и изменить свою жизнь.

9. "Темные начала", третий сезон

Сериал снят на основе серии фантастических книг Филипа Пулмана и повествует о 12-летней Лире Белаква, которой предстоит разыскать пропавшего друга и раскрыть зловещий заговор. В сериале также показано много магии, фантастических существ и миров.

10. "Мир Дикого Запада", четвертый сезон

Этот сериал захватывает зрителей уже не один сезон. Сюжет рассказывает о вымышленном футуристическом парке развлечений "Мир Дикого Запада", который населен андроидами. Парк за немалые деньги обслуживает богатых гостей, которые могут делать с андроидами парка что угодно, но однажды роботам это надоедает и они начинают свою игру.

11. "Бортпроводница", второй сезон

Сюжет сериала завязан на бортпроводнице, которая после бурной ночи с незнакомцем обнаруживает его с перерезанным горлом в кровати. Девушка пытается очистить свое имя и найти виновного в преступлении.

12. "Жизни матрешки", второй сезон

Главная героиня сериала - девушка по имени Надя, которая в день своего рождения умирает и оказывается во временной петле. На протяжении первого сезона она не может выбраться из бесконечной череды собственных смертей, но в конце у нее это все же вышло. Судя по тому, что сериал получил продолжение, в новой части с героиней опять что-то произойдет.

13. "Мандалорец", третий сезон

Премьера третьего сезона сериала ожидается во второй половине 2022-го года. В центре сюжета опять будут приключения одинокого стрелка мандалорца по имени Дин Джарин на дальних рубежах Галактики.

14. "Убийства в одном здании", второй сезон

По сюжету первой части сериала, герои знакомятся, когда в их доме происходит страшное убийство молодого парня по имени Тим Коно. Желая узнать правду, они начинают расследовать преступление и записывать детективный подкаст, который становится очень популярным. Пока что никаких подробностей относительно сюжета второго сезона не разглашается, но, скорее всего, мы узнаем немного больше подробностей о жителях дома и загадочном преступлении.

15. "Острые козырьки", шестой сезон

Сериал рассказывает о криминальном мире британского города Бирмингема 20-х годов, в котором семья Шелби стала одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени. Фирменным знаком группировки стали зашитые в козырьки лезвия.

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