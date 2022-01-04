15 серіалів, які продовжаться 2022 року

2022 року на екрани повернуться із новими сезонами чимало чудових серіалів, які багато хто дивився раніше. Пропонуємо ознайомитися з тим, чим нас тішитимуть шоуранери.

1. "Ейфорія", другий сезон, від 10 січня

Це відверта молодіжна драма у форматі мінісеріалу, де головні герої пізнають життя через наркотики, секс, травми та соцмережі. У центрі серіалу – 17-річна дівчина на ім'я Ру Беннетт, яку зіграла Зендея. Дівчина, залежна від наркотиків та вечірок, провела реабілітацію у клініці, але знову повертається до колишніх звичок. Другий сезон глядачі побачать уже цього січня.

2. "Дивовижна місіс Мейзел", четвертий сезон, від 18 лютого

Героїня серіалу Мідж – домогосподарка з 1950-х, яка замість ролі зразкової дружини та матері обрала кар'єру стендап-комікеси. Вона знаходить агента і починає виступати в різних барах, перед концертами та стендап-вечорами. Так у жінки з'являється нове життя, яке вона намагається поєднувати з вихованням дітей. Цієї зими глядачі побачать вже четвертий сезон серіалу.

3. "Озарк", четвертий сезон, від 21 січня

Ця довгоочікувана кримінальна драма теж повернеться на екрани взимку 2022 року з четвертим сезоном. У центрі сюжету серіалу - батько сімейства, який має серйозні проблеми із законом, тому тікає з Чикаго до містечка Озарк у штаті Міссурі.

4. "Убиваючи Єву", четвертий сезон, від 27 лютого

Історія про жорстоку кілерку Вілланель та детективку Єву Поластрі отримає продовження у четвертому сезоні. Серіал розповідає історію про те, як агент із MI5 намагається вистежити злочинницю, а також загадкову організацію, яка доручає їй завдання.

5. "Бріджертони", другий сезон, від 25 березня

Нашумілий серіал від Netflix отримав такий успіх серед публіки, що, безумовно, був продовжений на другий сезон. В основі історії - четверо братів і чотири сестри із сім'ї Бріджертонів, які розпочинають своє життя у вищому суспільстві. Мета сімейства – видати заміж старшу доньку, Дафну.

6. "Дивні дива", четвертий сезон

Точна дата прем'єри серіалу наразі невідома, окрім того, що ми побачимо загадкові пригоди дітей влітку 2022 року. Відомо, що сезон стане для серіалу останнім.

У центрі сюжету історія про зникнення хлопчика з маленького містечка, яка розкриває групі дітей та батьків секрети, пов'язані з таємними експериментами, жахливими надприродними силами та дивною маленькою дівчинкою.

7. "Корона", п'ятий сезон, осінь

П'ятий сезон серіалу вийде на екрани у листопаді 2022 року і стане останнім. У цій частині глядачам розкажуть про життя і правління королеви Єлизавети II у 1990-х роках, і в центрі сюжету може бути розлучення принца Чарльза і леді Діани, а також трагічна смерть принцеси в Парижі. Роль Єлизавети у п'ятому сезоні зіграє Імельда Стонтон.

8. "Баррі", третій сезон, у березні

Комедійний серіал про Баррі — колишнього морпіха і нікчемного кілера, який одного разу вирушає виконувати замовлення до Лос-Анджелеса, але випадково опиняється на курсах акторської майстерності. Надихнувшись творчістю, герой вирішує стати актором та змінити своє життя.

9. "Темні початки", третій сезон

Серіал знятий на основі серії фантастичних книжок Філіпа Пулмана і оповідає про 12-річну Ліру Белаква, якій належить розшукати зниклого друга і розкрити зловісну змову. У серіалі також показано багато магії, фантастичних істот та світів.

10. "Світ Дикого Заходу", четвертий сезон

Цей серіал захоплює глядачів уже не один сезон. Сюжет розповідає про вигаданий футуристичний парк розваг "Світ Дикого Заходу", який населений андроїдами. Парк за чималі гроші обслуговує багатих гостей, які можуть робити з андроїдами парку будь-що, але одного разу роботам це набридає і вони починають свою гру.

11. "Бортпровідниця", другий сезон

Сюжет серіалу зав'язаний на бортпровідниці, яка після бурхливої ночі з незнайомцем знаходить його з перерізаним горлом у ліжку. Дівчина намагається очистити своє ім'я та знайти винного у злочині.

12. "Матрьошка", другий сезон

Головна героїня серіалу — дівчина на ім'я Надя, яка в день свого народження вмирає та опиняється у часовій петлі. Протягом першого сезону вона не може вибратися з нескінченної низки власних смертей, але наприкінці у неї це все ж це вийшло. Зважаючи на те, що серіал отримав продовження, у новій частині з героїнею знову щось трапиться.

13. "Мандалорець", третій сезон

Прем'єра третього сезону серіалу очікується у другій половині 2022 року. У центрі сюжету знову будуть пригоди самотнього стрільця-мандалорця на ім'я Дін Джарін на далеких рубежах Галактики.

14. "Вбивства в одній будівлі", другий сезон

За сюжетом першої частини серіалу, герої знайомляться, коли в їхньому будинку відбувається страшне вбивство молодого хлопця на ім'я Тім Коно. Бажаючи дізнатися правду, вони починають розслідувати злочин та записувати детективний подкаст, який стає дуже популярним. Наразі жодні подробиці щодо сюжету другого сезону не розголошуються, але найімовірніше, ми дізнаємося трохи більше подробиць про мешканців будинку та загадковий злочин.

15. "Гострі картузи", шостий сезон

Серіал розповідає про кримінальний світ британського міста Бірмінгема 20-х років, в якому сім'я Шелбі стала однією з найжорстокіших і найвпливовіших гангстерських банд повоєнного часу. Фірмовим знаком угруповання стали зашиті в картузи леза.

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