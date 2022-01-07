Позувала топлес: Надя Дорофєєва показала фото з відпочинку

Співачка з чоловіком насолоджується відпусткою на мексиканському курорті.

Надя Дорофєєва поділилася в Instagram пікантною світлиною із відпочинку в Тулумі, куди вона поїхала з чоловіком Володимиром Дантесом.

На фото артистка позувала у пів тіні топлес спиною до камери. На ній були лише плавки.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Дорофєєва зазнімкована на терасі свого будинку з виглядом на Карибське море.

"У цій відпустці я ще не ставила будильник, ну і не планую. Прокидаюся сама, зустрічаю світанок і медитую. Ще трохи й стану просвітленою", — підписала знімок співачка.

Нагадаємо, раніше Надя сфотографувалася в ліфті, прикрашеному дощиком. Одягнена вона була у сексуальну сріблясту мінісукню з блискітками і драпуванням, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру та ноги.

Читайте також: