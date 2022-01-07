Протести в Казахстані: до країни прибули "миротворці" з Киргизстану

Протести в Казахстані: до країни прибули "миротворці" з Киргизстану

Їхня задача - охороняти військові та інші стратегічні об'єкти.

До Казахстану прибули військовослужбовці з Киргизстану, який спочатку відмовлявся відправляти своїх солдат до охопленої протестами країни.

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Як повідомляє "Sputnik Казахстан", вони сьогодні, 7 січня, вилетіли з авіабази Кант. Загалом до Казахстану прибуде 150 людей.

Зазначається, що вони охоронятимуть військові та інші стратегічні об'єкти.

Нагадаємо, 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.

Декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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