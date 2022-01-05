Протести в Казахстані: надзвичайний стан запроваджено на всій території країни

Надзвичайний стан президент Токаєв назвав "необхідним заходом".

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни.

Про це повідомляє телеканал " Мир 24 ".

Раніше режим надзвичайного стану діяв в Алмати та Алматинській області, столиці Нур-Султані, Мангістауській області. У столиці Нур-Султан та місті Алмати також діє комендантська година. Обмежений в'їзд у Нур-Султан та виїзд із нього.

Раніше надзвичайний стан президент Токаєв назвав "необхідним заходом".

Нагадаємо, що в Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

Що відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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