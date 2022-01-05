Протесты в Казахстане: режим ЧП введен на всей территории страны

Чрезвычайное положение президент Токаев назвал "необходимой мерой".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны.

Об этом сообщает телеканал "Мир 24".

Ранее чрезвычайное положение действовало в Алматы и и Алматинской области, столице Нур-Султане, Мангистауской области. В столице Нур-Султан и городе Алматы также действует комендантский час. Ограничен въезд в Нур-Султан и выезд из него.

Ранее чрезвычайное положение президент Токаев назвал "необходимой мерой".

Напомним, что в Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

Что происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.

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