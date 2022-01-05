В Кривом Роге работник автомастерской повесился на рабочем месте

Тело обнаружили коллеги, которые с утра пришли на работу.

Сегодня, 5 января, утром в Покровском районе Кривого Рога сотрудник автомастерской обнаружил повешенным коллегу.

Информацию подтвердили в Криворожском районном управлении полиции, пишет издание "Свои".

Известно, что мужчине было 69 лет, в мастерской он работал сторожем. Его тело было на веревке привязанной к лестнице.

Не сообщается, была ли оставлена предсмертная записка и были ли следы насильственной смерти.

Труп мужчины направят на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти.

Читайте также:

В Кременчуге избили журналиста городской телерадиокомпании, его госпитализировали

Российские пропагандисты заявили, что "бунт в Казахстане" готовят из Киева

Мужчина сгорел заживо в квартире в Хмельницкой области: фото