В Кривом Роге работник автомастерской повесился на рабочем месте

Тело обнаружили коллеги, которые с утра пришли на работу.
Сегодня, 5 января, утром в Покровском районе Кривого Рога сотрудник автомастерской обнаружил повешенным коллегу.
Информацию подтвердили в Криворожском районном управлении полиции, пишет издание "Свои".
Известно, что мужчине было 69 лет, в мастерской он работал сторожем. Его тело было на веревке привязанной к лестнице.
Не сообщается, была ли оставлена предсмертная записка и были ли следы насильственной смерти.
Труп мужчины направят на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти.
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