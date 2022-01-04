Стояла на чердаке за окном и собиралась прыгнуть: одесситку спасли от самоубийства (видео)

Женщина поругалась с мужчиной и намеревалась покончить с собой.

В понедельник ночью, 3 января, в Одессе на улице Академика Вильямса женщина пыталась совершить самоубийство. От рокового поступка ее спасли полицейские и чрезвычайники.

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Как рассказали в пресс-службе МВД, к стражам порядка обратился мужчина и рассказал, что после конфликта его жена закрылась в квартире и угрожает прыгнуть из окна четвертого этажа.

Патрульные оперативно прибыли на место происшествия. Когда спасатели открыли дверь в дом, женщина стояла на чердаке за окном и собиралась сделать отчаянный шаг.

Инспекторы схватили ее за руки и затащили в квартиру. В дальнейшем женщину передали медикам.

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