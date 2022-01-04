Боррель назвал цель своего визита в Украину

Главный дипломат ЕС проведет в Украине три дня.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель во время посещения Украины сосредоточит внимание на политической ситуации и ситуации с безопасностью вблизи границ.

Об этом он сказал в интервью PAP.

По его словам, во время визита он намерен передать послание сильной европейской поддержки, а также подчеркнуть, что каждая провокация или агрессия в Украине будет иметь серьезные последствия.

"Хочу также подчеркнуть, что Украина, как и любая другая страна мира, имеет право и свободу выбирать союзы и политические партнерства, это касается и безопасности. Без Украины никто не будет решать дела, связанные с Украиной", — заявил Боррель и добавил, что страна является одним из стратегических партнеров ЕС и без нее нельзя говорить за столом переговоров по безопасности региона.

Напомним, руководитель дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель посещает Украину с рабочим визитом 4-5 января. Боррель совместно с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой посетит Донбасс, а также линию столкновения. Кроме того, в Киеве он встретится с другими представителями властей.

Читайте также: