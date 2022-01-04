Боррель назвав мету свого візиту до України

Головний дипломат ЄС проведе в Україні три дні.

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель під час відвідин України зосередить увагу на політичній ситуації та ситуації з безпекою поблизу кордонів.

Про це дипломат він сказав в інтерв'ю PAP.

За його словами, під час візиту він має намір передати послання сильної європейської підтримки, а також наголосити, що кожна провокація чи агресія в Україні матиме серйозні наслідки.

"Хочу також наголосити, що Україна, як і будь-яка інша країна світу, має право та свободу обирати союзи та політичні партнерства, це стосується і безпеки. Без України ніхто не вирішуватиме справ, пов'язаних з Україною", - заявив Боррель та додав, що раїна є одним із стратегічних партнерів ЄС і без неї не можна говорити за столом переговорів щодо безпеки регіону.

Нагадаємо, керівник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель відвідує Україну з робочим візитом 4-5 січня. Боррель спільно з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою відвідає Донбас, а також лінію зіткнення. Крім того, у Києві він зустрінеться з іншими представниками влади.

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