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Боррель відвідає Україну з робочим візитом: поїде на фронт

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Боррель відвідає Україну з робочим візитом: поїде на фронт

Associated Press

Візит запланований на 4-5 січня.

Керівник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель відвідає Україну з робочим візитом.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Візит дипломата триватиме від 4 до 6 січня. "Його перша закордонна поїздка в цьому році підкреслює рішучу підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України в той час, коли країна стикається з нарощуванням військового потенціалу і гібридними діями Росії", - йдеться в повідомленні.

Боррель спільно з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою відвідає Донбас, а також лінію зіткнення. Крім того, у Києві він зустрінеться з іншими представниками влади.

Як повідомлялося, Зеленський провів третю за останній час телефонну розмову з Байденом. Ключовою темою телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та його американським колегою Джо Байденом була ситуація на сході та на кордонах.

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