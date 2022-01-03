Боррель посетит Украину с рабочим визитом: уедет на фронт

Визит намечен на 4-5 января.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель посетит Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

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Визит дипломата продлится с 4 по 6 января. "Его первая заграничная поездка в этом году подчеркивает решительную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в то время когда страна сталкивается с наращиванием военного потенциала и гибридными действиями России", — говорится в сообщении.

Боррель вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Боррель посетит Донбасс, а также линию столкновения. Кроме того, в Киеве он встретится с другими представителями власти.

Как сообщалось, Зеленский провел третий за последнее время телефонный разговор с Байденом. Ключевой темой телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским коллегой Джо Байденом была ситуация на востоке и на границах.

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