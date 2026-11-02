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Зеленский анонсировал доплаты энергетикам: что известно о программе
Владимир Зеленский поручил возобновить программу поддержки энергетиков на зиму.
В Украине осенью и зимой снова будет действовать программа поддержки специалистов, возобновляющих энергосистему после российских обстрелов.
Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, ремонтные бригады по всей стране работают практически круглосуточно из-за смены тактики врага.
В этом году у россиян новая тактика: они бьют и не только генерацию, но и много ударов против сетей, против распределения энергии. Много работы на восстановлении и постоянно новые удары, десятки ударов в сутки», — отметил Владимир Зеленский.
По словам президента, скорость восстановления энергообъектов сейчас так же важна, как наличие ракет для ПВО, поэтому каждый день должно быть максимально эффективным в ремонтах, восстановлении и защите.
Чтобы поддержать специалистов, Кабинету Министров поручили возобновить программу выплат в прошлом году и обеспечить восстановление сил для работников.
Всем, кто задействован в этих ремонтах, энергетикам нужны доплаты ежемесячно, чтобы люди чувствовали, что общество ценит то, что они делают и как они работают. Также должны быть ротации команд, работающих в наиболее сложных условиях», — сказал президент.
Подробный план мероприятий и условия поддержки ремонтных бригад правительство должно представить в течение этой недели.
Напомним, в части областей Украины 3 ноября в течение всех суток будут применять вынужденные меры ограничения потребления электроэнергии для населения и промышленных предприятий.