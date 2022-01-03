Канцлер Германии стремится встретиться с Путиным в январе — Bild

Шольц якобы хочет начать выстраивать отношения с Россией.
Канцлер Германии Олаф Шольц стремится к "новому началу" в отношениях с Москвой.
Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственные источники.
Щельц, в частности, хочет обсудить газовый вопрос, а внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер "уже в течение двух недель готовит встречу" Шольца с российским лидером в январе.
Bild добавляет, что такая ситуация "оставляет за бортом "зеленых", которые в целом более критично настроены по отношению к России, особенно по вопросам внешней политики и газопровода "Северный поток-2".
Отмечено, что наблюдатели в Германии уже неоднократно говорили, что у главы МИД Анналены Бербок другой взгляд на выстраивание отношений с Москвой, чем у социал-демократа Шольца.
Напомним, что новая глава МИД Германии не поддерживает идею поставки оружия Украине.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что новое правительство Шольца отказывается поставлять Украине оружие.
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