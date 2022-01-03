Оккупированные территории Луганской области остались без воды

В проблемах с водой обвинили Киев.

Оккупированные территории в Перевальском районе, Алчевске, Брянке, Кировске и Стаханове остались почти без воды, а в Первомайске вода отсутствует полностью.

Об этом сообщили на местном водоканале, подконтрольном оккупантам.

В прекращении водоснабжения обвинят аварию на Западной фильтровальной станции, которая остается на свободной территории, поэтому российские СМИ не упустили возможности обвинить в отсутствии воды Киев.

"Украинская сторона с 21:00 2 декабря прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции. Причиной стало повреждение магистрального водовода диаметром 1200 мм от насосной станции ЗФС-3. В связи с этим ограничена подача воды в Алчевск — на 30%; Славяносербск, Перевальский район — на 50%; Стаханов, Кировск, Брянку — на 60%; Первомайск — на 100%", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине от 1 января 2022 повышаются тарифы на холодную воду для 45 водоканалов страны.

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