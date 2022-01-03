Десерт "Заснеженные корзинки"

Любое застолье, а тем более праздничное, венчает десерт.

Новогодний десерт должен быть легким, потому что после долгого и сытного застолья кусок торта, даже маленький, - это уже слишком. Лучше приготовьте фруктовые десерты: жареные в карамели бананы, груши в красном вине, десерт из печеных яблок с заварным кремом. Даже обычный фруктовый салат з легким йогуртом буде кстати.

Обратите внимание и на наш рецепт. Возможно, это именно то, что может стать финальной точкой вашего застолья.

Ингредиенты:

апельсины

мороженое

курага

чернослив

грецкие орехи

Приготовление

Апельсины хорошо вымыть, разрезать пополам и аккуратно, стараясь не повредить цедру, вынуть из половинок мякоть.

Курагу, чернослив и грецкие орехи измельчить, соединить с мороженым и наполнить приготовленной массой корзинки.

На заметку

Корзинки будут выглядеть эффектнее, если вы сделаете их край зубчатым, а сверху оформите ручкой.

Для наполнения корзинок можно приготовить фруктовый салат с использованием яблок, винограда, киви, банана, груши и цитрусовых. Заправьте такой салат взбитыми сливками или йогуртом.

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