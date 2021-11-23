Знаменитый японский чизкейк

Японский чизкейк своей невероятной легкостью напоминает хлопок, за что его часто называют хлопчатобумажным.
Несмотря на то, что этот десерт заимствовали у Азии, продукты для его приготовления можно найти в любом украинском супермаркете. А секрет приготовления – в сочетании ингредиентов и особом режиме выпекания.
Ингредиенты на форму диаметром 18 см:
- 5 яиц
- 140 г сливочного сыра
- 75 г сахара
- 60 мл молока
- 50 г муки
- 40 г сливочного масла
- 15 г кукурузного крахмала
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. ванильного сахара
- щепотка соли
Приготовление:
1. В кастрюлю кладем сливочный творог и масло, вливаем молоко. Ставим на медленный огонь и постоянно перемешиваем, слегка подогреваем массу и доводим до однородной консистенции. Весь процесс будет длиться 2-3 минуты.
2. Белки отделяем от желтков. Желтки вводим в сливочно-молочную смесь и тщательно перемешиваем. Добавляем лимонный сок и перемешиваем соль. Сюда просеиваем муку и крахмал, замешиваем жидкое тесто и отставляем.
3. В отдельной емкости взбиваем белки с сахарным песком и ванильным сахаром до мягких пиков. Аккуратно вводим белки в тесто и тщательно перемешиваем.
4. Дно высокой формы выстилаем пергаментом. Выливаем тесто и убираем лишний воздух с помощью деревянной шпажки: проводим несколько раз по кругу формы.
5. Ставим форму с тестом в емкость, которую наполняем кипятком. Для приготовления этого чизкейка важно создать условия паровой бани и четко соблюдать температурный режим. Обратите внимание на температуру, при которой выпекается японский чизкейк:
- 20 минут при 120°С
- 20 минут при 150°С (на поверхности должна появиться золотистая корочка)
- на 10 секунд открываем духовку
- 40 минут при 100°С
- выключаем духовку и оставляем чизкейк на 10 минут.
Готовый хлопковый чизкейк посыпаем сахарной пудрой и можно подавать на стол. Теплый японский чизкейк очень подвижен и "дрожит" как желе. При желании можно выдержать торт в холодильнике до 4 часов. Текстура станет плотнее, но легкость останется.
Видеоверсия приготовления:
Приятного аппетита!
Больше рецептов ищите на сайте Дмитрия Дорошенко www.bene-gusto.com
Читайте также:
- Нежный кекс с тыквенным пюре и изюмом
- Американская классика: булочки синнабон
- Торт "Павлова": история знаменитого десерта и рецепт
Больше рецептов читайте в разделе "Кухня".