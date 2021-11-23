Знаменитый японский чизкейк

Японский чизкейк своей невероятной легкостью напоминает хлопок, за что его часто называют хлопчатобумажным.

Несмотря на то, что этот десерт заимствовали у Азии, продукты для его приготовления можно найти в любом украинском супермаркете. А секрет приготовления – в сочетании ингредиентов и особом режиме выпекания.

Ингредиенты на форму диаметром 18 см:

5 яиц

140 г сливочного сыра

75 г сахара

60 мл молока

50 г муки

40 г сливочного масла

15 г кукурузного крахмала

1 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. ванильного сахара

щепотка соли

Приготовление:

1. В кастрюлю кладем сливочный творог и масло, вливаем молоко. Ставим на медленный огонь и постоянно перемешиваем, слегка подогреваем массу и доводим до однородной консистенции. Весь процесс будет длиться 2-3 минуты.

2. Белки отделяем от желтков. Желтки вводим в сливочно-молочную смесь и тщательно перемешиваем. Добавляем лимонный сок и перемешиваем соль. Сюда просеиваем муку и крахмал, замешиваем жидкое тесто и отставляем.

3. В отдельной емкости взбиваем белки с сахарным песком и ванильным сахаром до мягких пиков. Аккуратно вводим белки в тесто и тщательно перемешиваем.

4. Дно высокой формы выстилаем пергаментом. Выливаем тесто и убираем лишний воздух с помощью деревянной шпажки: проводим несколько раз по кругу формы.

5. Ставим форму с тестом в емкость, которую наполняем кипятком. Для приготовления этого чизкейка важно создать условия паровой бани и четко соблюдать температурный режим. Обратите внимание на температуру, при которой выпекается японский чизкейк:

20 минут при 120°С

20 минут при 150°С (на поверхности должна появиться золотистая корочка)

на 10 секунд открываем духовку

40 минут при 100°С

выключаем духовку и оставляем чизкейк на 10 минут.

Готовый хлопковый чизкейк посыпаем сахарной пудрой и можно подавать на стол. Теплый японский чизкейк очень подвижен и "дрожит" как желе. При желании можно выдержать торт в холодильнике до 4 часов. Текстура станет плотнее, но легкость останется.

Видеоверсия приготовления:

Приятного аппетита!

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