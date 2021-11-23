Знаменитий японський чизкейк

Японський чизкейк своєю неймовірною легкістю нагадує бавовну, за що його часто називають бавовняним.
Попри те, що цей десерт запозичили у Азії, продукти для його приготування можна знайти у будь-якому українському супермаркеті. А секрет приготування — у поєднанні інгредієнтів та особливому режимі випікання.
Інгредієнти на форму діаметром 18 см:
- 5 яєць
- 140 г вершкового сиру
- 75 г цукру
- 60 мл молока
- 50 г борошна
- 40 г вершкового масла
- 15 г кукурудзяного крохмалю
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1 ст. л. ванільного цукру
- дрібка солі
Приготування:
1. У каструлю закладаємо вершковий сир та масло, вливаємо молоко. Ставимо на повільний вогонь і постійно перемішуємо, трохи підігріваємо масу і доводимо до однорідної консистенції. Весь процес триватиме 2-3 хвилини.
2. Білки відокремлюємо від жовтків. Жовтки вводимо у вершково-молочну суміш і ретельно перемішуємо. Додаємо лимонний сік та сіль ще раз перемішуємо. Сюди ж просіюємо борошно та крохмаль, замішуємо рідке тісто і відставляємо.
3. В окремій ємності збиваємо білки з цукровим піском та ванільним цукром до мʼяких піків. Акуратно вводимо білки в тісто і ретельно перемішуємо.
4. Дно високої форми вистилаємо пергаментом. Виливаємо тісто і прибираємо зайве повітря за допомогою деревʼяної шпажки: проводимо кілька разів по колу форми.
5. Ставимо форму з тістом у ємність, яку наповнюємо окропом. Для приготування цього чизкейку важливо створити умови парової лазні та чітко дотримуватись температурного режиму. Зверніть увагу на температуру, за якої випікається японський чизкейк:
- 20 хвилин за 120°С
- 20 хвилин за 150°С (на поверхні повинна зʼявитися золотава скоринка)
- на 10 секунд відкриваємо духовку
- 40 хвилин за 100°С
- вимикаємо духовку і залишаємо чизкейк на 10 хвилин.
Готовий бавовняний чизкейк посипаємо цукровою пудрою і можна подавати до столу. Теплий японський чизкейк дуже рухливий і "тремтить", як желе. За бажання можна витримати торт у холодильнику до 4 годин. Текстура стане щільнішою, проте легкість залишиться.
Відеоверсія приготування:
Смачного!
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