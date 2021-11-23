Знаменитий японський чизкейк

Японський чизкейк своєю неймовірною легкістю нагадує бавовну, за що його часто називають бавовняним.

Попри те, що цей десерт запозичили у Азії, продукти для його приготування можна знайти у будь-якому українському супермаркеті. А секрет приготування — у поєднанні інгредієнтів та особливому режимі випікання.

Інгредієнти на форму діаметром 18 см:

5 яєць

140 г вершкового сиру

75 г цукру

60 мл молока

50 г борошна

40 г вершкового масла

15 г кукурудзяного крохмалю

1 ст. л. лимонного соку

1 ст. л. ванільного цукру

дрібка солі

Приготування:

1. У каструлю закладаємо вершковий сир та масло, вливаємо молоко. Ставимо на повільний вогонь і постійно перемішуємо, трохи підігріваємо масу і доводимо до однорідної консистенції. Весь процес триватиме 2-3 хвилини.

2. Білки відокремлюємо від жовтків. Жовтки вводимо у вершково-молочну суміш і ретельно перемішуємо. Додаємо лимонний сік та сіль ще раз перемішуємо. Сюди ж просіюємо борошно та крохмаль, замішуємо рідке тісто і відставляємо.

3. В окремій ємності збиваємо білки з цукровим піском та ванільним цукром до мʼяких піків. Акуратно вводимо білки в тісто і ретельно перемішуємо.

4. Дно високої форми вистилаємо пергаментом. Виливаємо тісто і прибираємо зайве повітря за допомогою деревʼяної шпажки: проводимо кілька разів по колу форми.

5. Ставимо форму з тістом у ємність, яку наповнюємо окропом. Для приготування цього чизкейку важливо створити умови парової лазні та чітко дотримуватись температурного режиму. Зверніть увагу на температуру, за якої випікається японський чизкейк:

20 хвилин за 120°С

20 хвилин за 150°С (на поверхні повинна зʼявитися золотава скоринка)

на 10 секунд відкриваємо духовку

40 хвилин за 100°С

вимикаємо духовку і залишаємо чизкейк на 10 хвилин.

Готовий бавовняний чизкейк посипаємо цукровою пудрою і можна подавати до столу. Теплий японський чизкейк дуже рухливий і "тремтить", як желе. За бажання можна витримати торт у холодильнику до 4 годин. Текстура стане щільнішою, проте легкість залишиться.

Відеоверсія приготування:

Смачного!

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