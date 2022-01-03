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Индия начинает вакцинировать от коронавируса подростков

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Индия начинает вакцинировать от коронавируса подростков

Associated Press

Вакцинацию будет контролировать государство.

Индия с 3 января начинает COVID-вакцинацию детей от 15 до 18 лет.

Об этом со ссылкой на органы здравоохранения сообщает Reuters.

Причина такого решения – опасения, что штамм "Омикрон" может вызвать рост заболеваемости коронавирусом. Именно поэтому власти страны решили охватить прививками эту категорию населения. Отмечается, что школьные органы получили приказ сообщать государственным органам ежедневные данные о вакцинации.

Следует заметить, что за прошедшие сутки, 2 января, в стране выявили 33 750 новых случаев COVID-19, а также зафиксировали 123 смерти. Общее количество случаев мутации "Омикрон" составило 1 700.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют, что штамм "Омикрон" уже через несколько недель будет доминировать в Европе. Этот вид коронавируса в настоящее время преобладает в Великобритании, Дании и Португалии. Его считают наиболее заразным.

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