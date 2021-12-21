Защитят ли имеющиеся вакцины от "Омикрона": эпидемиолог дала ответ

Екатерина Сояк убеждена, что вакцинация все равно действует: она профилактирует тяжелое течение заболевания.

Многие последние исследования свидетельствуют, что большинство вакцин, которые используют в мире, либо совсем неэффективны, либо малоэффективны против "Омикрона".

Так ли это, в интервью ТСН.ua рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

"Те исследования, которые фигурируют в Сети, по поводу неэффективности вакцин, здесь очень нужно хорошо вникать, что это за исследования, на какой выборке сделаны и относительно чего проводилось исследование. То есть, если мы говорим в целом об эффективности против заболевания, то вообще мало вакцин гарантируют 100% защиту. Большинство вакцин гарантируют профилактику тяжелого течения COVID-19", — отметила медик.

Сояк добавила, что большинство вакцинированного населения переносит в легкой форме любые штаммы COVID-19.

"Новый штамм, это еще не означает полноценный новый вирус. В любом случае остается та часть белка, которая является основой вируса. А некоторые частички модифицируются и получаются новые штаммы. Поэтому в любом случае определенный процент защиты есть. И если он есть, разумеется, нужно им пользоваться. Мы уже очень давно не рассчитываем на 100-процентную защиту, но опять же почему бы дополнительно не уменьшить те риски, которые есть для человека, особенно если этот человек из групп риска", — отметила она.

Екатерина Сояк убеждена, что вакцинация все равно действует: она профилактирует тяжелое течение заболевания.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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