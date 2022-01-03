Індія починає вакцинувати від коронавірусу підлітків

Вакцинацію контролюватиме держава.

Індія від 3 січня розпочинає COVID-вакцинацію дітей віком від 15 до 18 років.

Про це з посиланням на органи охорони здоров'я повідомляє Reuters.

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Причина такого рішення - побоювання, що штам "Омікрон" може викликати зростання захворюваності на коронавірус. Саме тому влада країни вирішила охопити щепленнями цю категорію населення. Зазначається, що шкільні органи отримали наказ повідомляти державні органи про щоденні дані про вакцинацію.

Слід зауважити, що протягом минулої доби, 2 січня, в країні виявили 33 750 нових випадків COVID-19, а також зафіксували 123 смерті. Загальна кількість випадків мутації "Омікрон" склала 1 700.

Нагадаємо, у ВООЗ прогнозують, що штам "Омікрон" уже за кілька тижнів домінуватиме в Європі. Цей вид коронавірусу нині переважає у Великій Британії, Данії та Португалії. Його вважають найбільш заразним.

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