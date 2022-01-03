Ізраїль схвалив четверте COVID-щеплення для медпрацівників і людей від 60 років

Ізраїль схвалив четверте COVID-щеплення для медпрацівників і людей від 60 років

Згідно з новим прогнозом, найближчими днями середня добова кількість випадків коронавірусу в Ізраїлі сягне 50 тисяч.

В Ізраїлі схвалили щеплення медпрацівників і людей від 60 років четвертою дозою вакцини проти COVID-19, розробленої американською фармкомпанією Pfizer у співпраці з німецькою корпорацією BioNTech.

Відповідну заяву в неділю, 2 січня, озвучив ізраїльський прем'єр-міністр Нафталі Бенет, повідомляє The Jerusalem Post.

"Рішення ухвалили, ґрунтуючись на найкращих професійних міркуваннях та після консультації Міністерства охорони здоров'я із експертами", - наголосив очільник ізраїльського уряду.

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За його словами, для отримання четвертої дози необхідно, щоб від попереднього щеплення проти коронавірусу минуло щонайменше шість місяців.

Бенет також озвучив прогноз, згідно з яким найближчими днями середня добова кількість випадків захворювання на коронавірус в Ізраїлі може сягнути 50 тисяч, що приблизно вп'ятеро більше, ніж у попередні періоди.

У виданні зазначають, що Комітет з реагування на пандемію раніше рекомендував розпочати новий етап ревакцинації від 21 грудня, однак очільник МОЗ країни Нахман Еш вирішив відтермінувати це рішення.

Досі отримати четверту дозу в Ізраїлі могли лише пацієнти з ослабленим імунітетом і мешканці будинків для людей похилого віку.

Минулого тижня в Ізраїлі зареєстрували майже 27 тисяч випадків зараження COVID-19, що на 200% більше, ніж тижнем раніше. 31 грудня, зокрема, позитивні результати тестів на коронавірус отримали 5,5 тис. людей, що втричі більше, ніж 24 грудня.

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