“Омікрон” крокує Європою: кількість інфікованих стрімко зростає

Щосекунди у Франції двоє людей отримують позитивний результат тесту

У Європі після Різдва шаленими темпами зростає кількість нових випадків коронавірусу. У Франції минулої доби виявили рекордні 208 тисяч недужих. Таких цифр ще не було в жодній країні Європи. 183 тисяч інфікувань зафіксували у Великій Британії, майже 100 тисяч — в Іспанії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

Щосекунди у Франції двоє людей отримують позитивний результат тесту. Країною вже місяць шириться “Омікрон” — він набагато заразніший, ніж попередні штами.

Окрім цього, у період свят французи масово кинулися робити тести до і після зустрічі з близькими і друзями. Результат — майже щодоби у Франції реалізують близько одного мільйона тестів. До речі, для вакцинованих французів, кількість яких сягнула 73% населення країни, тести безкоштовні і дуже доступні, зробити їх можна майже в кожній аптеці.

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У міністерстві охорони здоров’я Франції наголошують, що люди, які отримали 2 або навіть 3 дози вакцини, реагують на “Омікрон” безсимптомно або з легким перебігом. Для невакцинованих ризик важкого перебігу хвороби набагато вищий. “Я маю найновіші дані про співвідношення вакцинованих і невакцинованих пацієнтів у паризьких лікарнях – 70 відсотків пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії в паризьких лікарнях не вакциновані”, - заявив очільник французького МОЗ Олів'є Веран,

Саме невакциновані французи підпадуть під нові обмеження, за які парламент має проголосувати найближчими днями. Від 15 січня негативного тесту на коронавірус вже буде не достатньо для того, щоб піти у ресторан, кіно, на концерт або сісти на міжміський потяг. Усе це буде дозволено лише повністю вакцинованим французам.

Інше обмеження, яке торкнеться всіх вже з завтрашнього дня — обов’язкова робота з дому і повернення масок на вулицях. До цього заходу французи поставились скептично.

Новий штам коронавірусу “Омікрон” велетенськими кроками гуляє Європою. В Італії маски теж повернулись на вулиці, до кінця січня заборонені концерти і масові зібрання. У Великій Британії вакцинаційний паспорт залишається обов’язковим для відвідування громадських закладів, але жодних нових обмежень на час святкування Нового року уряд не планує.

Тим часом більшість європейських країн вже розпочали вакцинацію населення бустерною дозою.

Коронавірус в Європі: у Франції минулої доби виявили рекордні 208 тисяч недужих

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