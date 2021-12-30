Дебют Луніна під питанням: зірковий воротар "Реала" швидко поборов коронавірус

Тібо Куртуа здав два поспіль негативні тести та чекає дозволу повернутися в гру.

Основний воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа одужав від коронавірусної інфекції.

29 грудня "Королівський клуб" повідомив, що 29-річний голкіпер здав позитивний тест на коронавірус, але вже наступного дня бельгієць сповістив про два поспіль негативні тести.

"У мене було два поспіль негативні результати ПЛР-тестів. Чекаю на дозвіл органів контролю, щоб отримати можливість грати", - написав Тібо у себе в Twitter.

He resultado negativo en 2 PCR consecutivos y estoy esperando a recibir la autorización de las autoridades para poder jugar



I have tested negative in 2 consecutive PCRs and I am waiting to receive authorization from the authorities to be able to play pic.twitter.com/DwGDa4K98i — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) December 30, 2021

Якщо ж Куртуа все ж не дозволять вийти на поле, або його вирішить поберегти головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті, то, швидше за все, ворота "Реала" в матчі 19-го туру Ла Ліги проти "Хетафе" 2 січня захищатиме Андрій Лунін.

Для українського голкіпера це може бути дебютний поєдинок за мадридців у Примері.

Після 19 турів "Реал" одноосібно очолює Примеру, випереджаючи найближчого переслідувача - "Севілью", яка має поєдинок у запасі, на 8 очок.

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