Не лише "Реал" і "Барселона": у стані чемпіона Іспанії зафіксовано спалах COVID-19

Не лише "Реал" і "Барселона": у стані чемпіона Іспанії зафіксовано спалах COVID-19

Керманич "матрацників" Дієго Сімеоне та четверо гравців вирушили на самоізоляцію.

Мадридський "Атлетіко" повідомив про масове зараження коронавірусом у команді.

Позитивні тести здали головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне, а а також футболісти - Антуан Грізманн, Коке, Жоау Фелікс та Ектор Еррера,інформує офіційний сайт "матрацників".

Зазначається, що в усіх них хвророба перебігає безсимптомно. Всі заражені вирушили на самоізоляцію та дотримуються антикоронавірусних вимог лікарів.

У неділю, 2 січня, "Атлетіко" повинен провести домашній матч Ла Ліги проти "Райо Вальєкано". Поєдинок запланований на 17:15 за київським часом.

Після 19 турів команда Сімеоне з 29 очками посідає п'яте місце у турнірній таблиці Ла Ліги. "Матрацники" також мають одну гру в запасі.

"Атлетіко" є чинним чемпіоном Іспанії. Минулого сезону підопічні Сімеоне здобули титул 11-й раз в історії клубу.

Раніше повідомлялося про спалах коронавірусу в стані двох інших грандів іспанського футболу - "Реала" та "Барселони".

Читайте також:

Перейшов до "Барселони": зірка "Манчестер Сіті" перебрався на батьківщину

Роналду перейде до "Барселони" та житиме в домі Мессі: іспанська преса збентежила жирним тролінгом