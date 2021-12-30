У Харкові бухгалтерка підприємства додала собі до зарплати майже мільйон гривень

У Харкові бухгалтерка підприємства додала собі до зарплати майже мільйон гривень

Жінка регулярно нараховувала собі завищену зарплату.

У Харківській області бухгалтерка одного із підприємств нарахувала собі до зарплати зайвих 1 млн гривень. За таку "премію" їй загрожує ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Жінці повідомлено про підозру за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з січня 2019 року по травень 2021 року головна бухгалтерка одного з харківських товариств з обмеженою відповідальністю під час нарахування собі заробітної плати систематично завищувала собі виплати. В результаті підприємство втратило майже 1 млн гривень.

Наразі вирішується про обрання запобіжного заходу підозрюваній.

За премію у пів мільйона бухгалтерці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що радника міністра енергетики запідозрили у привласненні понад 2 млн грн. Було встановлено, що посадовець у 2019-2020 роках виплатив собі премії, заохочення та надбавки.

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